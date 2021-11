Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Autodiebstahl - Polizei fahndet nach weißem BMW X6 und gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl von Autos mit Keyless-Go-Systemen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar

Die Polizei fahndet nach einem gestohlenen weißen BMW X6 xDrive 4.0 mit dem amtlichen Kennzeichen MR-XB127. Bei Sichtung des Fahrzeugs bitte nicht herantreten, sondern sofort die Kripo Marburg oder die nächstgelegene Polizeidienststelle informieren. Der Diebstahl war in der Nacht zum Donnerstag, 25. November, gegen 01.20 Uhr, in der Straße Am Roten Weg. Das Auto parkte in einer Hofeinfahrt. Wer hat in der Nacht Beobachtungen gemacht, die mit dem Autodiebstahl zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass der Diebstahl dieses mit Keyless-Go ausgestatteten Autos durch den Einsatz technischer Mittel möglich war. Diebe nutzen solche Keyless-Go-Systeme aus. Sie fangen dabei die Funkwellen zwischen Fahrzeugschlüssel und PKW mit einem technischen Gerät ab und können so binnen Sekunden die Fahrzeuge entwenden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, sich vor einem solchen Diebstahl zu schützen.

- Nutzen Sie wenn möglich eine Garage als Abstellort für Ihren PKW - Bewahren Sie den Autoschlüssel möglichst weit entfernt vom Abstellort des Fahrzeuges auf - also nicht direkt an der Tür hinter der Haustür. - Nutzen Sie einen Schlüsseltresor aus Metall oder ein spezielles Schlüsselmäppchen mit einer Sicherheitsfolie. Das verhindert eine Abstrahlung der Funkwellen.

