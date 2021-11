POL-MR: Ungebetene Gäste auf dem Schulgelände + Auseinandersetzung in der Reitgasse

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Ungebetene Gäste auf dem Schulgelände + Auseinandersetzung in der Reitgasse

Stadtallendorf - Ungebetene Gäste auf dem Schulgelände

Nicht nur dass sich die Personen durch den hochgeschobenen Maschendrahtzaun unberechtigten Zugang verschafften, sie beschädigten zudem die Abdeckung des Trampolins. Nach den Spuren könnten der oder die Eindringlinge versucht haben, dass große Abdeckgitter zu entfernen, welches eine unbeaufsichtigter Nutzung verhindern soll. Das Trampolin steht auf der Spielwiese und ist durch einige Häuser der Straße Am Lohpfad zu sehen. Die Polizei hofft daher auf Zeugen. Die Taten auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule waren zwischen 12.40 Uhr am Dienstag und 10.10 Uhr am Mittwoch, 24. November, wahrscheinlich aber am Abend bzw. in der Nacht. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zu Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Auseinandersetzung in der Reitgasse

In der Nacht zum Donnerstag, 25. November, gegen 02.45 Uhr, kam es in der Oberstadt, zwischen den Eingängen zu zwei Bars in der Reitgasse nach einem zunächst verbalen Streit zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit mindestens drei Beteiligten. Ein 23-jähriger, alkoholisierter Mann erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, der ohne sichtbare Verletzung blieb. Zwei Männer, augenscheinlich ausländischer Herkunft, einer mit weißem, der andere mit grauem Pulli flüchteten. Die Fahndung blieb erfolglos. Wer hat den Streit und die folgende Auseinandersetzung gesehen? Wer kann den Geschehensablauf schildern und die Beteiligten beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

