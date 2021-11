Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Parkbank beschädigt + Ladendiebin aufgefallen + Konzertmuschel und Sportpark beschmiert + Fahrer unter Drogeneinfluss + Beschädigte Autos + Unfallfluchten-Zeugen gesucht-Hinweise erbeten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Parkbank beschädigt

Seit Montag, 22. November, 12.38 Uhr ermittelt die Polizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Irgendwer brach oder trat im Bürgerpark auf Höhe des dortigen Spielplatzes das oberste Brett der Rückenlehne einer Parkbank durch. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Wehrda - Ladendiebin aufgefallen

Am Dienstag, 23. November, gegen 14.25 Uhr betrat eine 43 Jahre alte Frau in Wehrda ein Modegeschäft. In der Umkleidekabine entfernte sie die Etiketten von mehreren Kleidungsstücken, zog diverse an und verstaute den Rest in einer Tasche. Beim Versuch das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, fiel sie auf. Die Kleidung im Wert von fast 350 Euro blieb im Geschäft. Da die Dame bei dem Diebstahl ein Messer einsetzte, macht das den Ladendiebstahl zu einem Diebstahl mit Waffen. Ausreichende Haftgründe lagen gegen die Frau nicht vor.

Bad Endbach - Konzertmuschel und Sportpark beschmiert

Am Freitag, 19. November, erstattete die Gemeinde Bad Endbach eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Unbekannte hatten die Konzertmuschel und eine Fassade des Sportparks mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden von mindestens 800 Euro angerichtet. Die Tatzeit der Farbschmierereien steht nicht fest. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg/Wetter - Zwei Autofahrer, ein Scooter- und ein Mopedfahrer unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 23. November beendete die Polizei zwei Auto-und einer Scooterfahrt, da die Drogentests der Fahrer positiv verliefen. Um 08.25 Uhr musste ein 30 Jahre alter Mann sein Auto auf dem Parkplatz an der Bundesstraße 252 zwischen Todenhausen und Wetter stehenlassen. Um 11.35 Uhr traf es einen 19 Jahre jungen Mann bei der Kontrolle in der Hohann-Konrad-Schäfer-Straße. Letztlich überprüfte eine Streife um 13.30 Uhr in der Marburger Straße den Fahrer eines E-Scooters. Der Test des 22-Jährigen reagierte auf THC und Amphetamine. In seinem Fall veranlasste die Polizei nicht nur wie bei den beiden anderen die erforderliche Blutprobe, sondern sie stellte auch den Roller sicher. Um 16.25 Uhr hielt die Polizei in der Gisselberger Straße ein Kleinkraftrad an. Der 54 Jahre alte Fahrer stand nicht nur unter Drogen- , sondern auch noch unter Alkoholeinfluss. Der Drogentest reagierte auf THC und Amphetamine, der Alkotest zeigte 1,13 Promille. Auch für ihn galt: keine Weiterfahrt und Blutprobe.

Beschädigte Autos

Marburg - Krähenfuß unter dem Autoreifen

Nach den Spuren beschädigte ein Metallgegenstand, ein sogenannter "Krähenfuß", den linken hinteren Reifen eines grauen Skoda Fabia. Es deutet alles auf ein absichtliches Unterlegen des Krähenfußes hin. Der Skoda parkte zur Tatzeit am Dienstag, 23. November, zwischen 17 und 22.30 Uhr, auf dem Parkplatz des ev. Familienzentrums Hansenhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - A-Klasse verkratzt

Am Montag, 22. November verkratzte ein noch unbekannter Täter die Beifahrerseite eines schwarzen A-Klasse-Daimlers. Tatort war der Parkplatz der Dresdener Straße 29, Tatzeit zwischen 12 und 17.30 Uhr. Am gleichen Tag kam es zu einer gleichen Tat auf dem Parkplatz der Dresdener Straße 59. Auf diesem Parkplatz war ebenfalls ein Daimler das Ziel, ein CLA-Daimler. In beiden Fällen entstanden Schäden von mehreren Hundert, vermutlich sogar mehr als Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wehrda - Silberner Passat beschädigt

Am Mittwoch, 24. November, um 10.15 Uhr, bemerkte der Besitzer eines silbenren Passats Schäden an seinem Fahrzeug, die am Dienstagabend um 23.30 Uhr noch nicht vorhanden waren. Bei den Schäden handelt es sich um ein Loch an einem Kunststoffteil unterhalb der Windschutzscheibe, sowie Herausstehendes Schloss der Beifahrertür. Der Schlossschaden könnte durch den Versuch entstanden sein, die Tür gewaltsam aufzureißen. Rund um das Loch befanden sich Papierfetzen von Knallkörpern und Schmauchspuren, die darauf hindeuten, dass jemand einen Feuerwerkskörper auf dem Auto platzierte und entzündete. Böllergeräusche hatte der Autobesitzer am Abend zwischen 23 und 24 Uhr gehört. Der Passat stand vor dem Anwesen Ernst-Reuter-Straße 1. Sachdienliche Hinweise zu den Böllerschützen bzw. zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Biedenkopf - Poller am Marktplatz umgefahren

Der umgefahrene Poller stand am Marktplatz Ecke Thauwinkelstraße. Die mutmaßliche Verkehrsunfallflucht, durch die der Schaden entstand, passierte am Dienstag, 23. November, zwischen 00 und 13 Uhr. Wer hat in dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Poller gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Flucht nach Spiegelschaden im Wilhelm-Raabe-Weg

Am Dienstag, 23. November, kam es zwischen 12.20 und 12.25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren an einem vor dem Anwesen Wilhelm-Raabe-Weg 3 ordnungsgemäß geparkten grauen Toyota Yaris kam es zu einer Kollision mit der Folge eines Spiegelschadens zumindest an dem Toyota. Der Spiegel klappte zur Motorhaube hin um. Dadurch fiel das Spiegelglas heraus und Kabel rissen ab. Spuren oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Wer hat den Unfall gesehen. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Albshausen - Unfallflucht beim Malteser-Stützpunkt

Am Dienstag, 23. November beschädigte beim Malteser-Stützpunkt im Talwiesenweg ein noch unbekanntes Fahrzeug zwischen 18 und 18.20 Uhr eine Führungsschiene eines Sichtschutzes. Ohne sich um die Regulierung des geringen Schadens zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Wer hat an dem Stützpunkt ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise auf das möglicherweise verursachende Fahrzeug geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

