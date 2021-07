Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Sachbeschädigung und Schüssen in die Luft: Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0750

Die Polizei Dortmund hat am Donnerstagnachmittag (15. Juli) nach einer Sachbeschädigung und mutmaßlichen Schüssen in die Luft einen Tatverdächtigen ermittelt.

Gegen 13.55 Uhr hatte sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Weißenburger Straße bei der Polizei gemeldet. Er teilte mit, dass ein Mann zunächst mit Pflastersteinen die Eingangstür des Hauses beworfen und beschädigt habe und dann einen Stein in Richtung seines Fensters geworfen habe. Als der 50-jährige Dortmunder anschließend am Fenster stand, habe der Mann ihn zudem bedroht und in die Luft geschossen. Anschließend flüchtete er.

Vor Ort fanden die Beamten eine Hülse einer Platzpatrone und stellten sie sicher.

Nach ersten Hinweisen konnten die Beamten den Tatverdächtigen ermitteln und trafen ihn in seiner Wohnung in der Nähe an. Diese durchsuchten sie mit einem richterlichen Beschluss, fanden jedoch bei dem 26-Jährigen nur eine geringe Menge Betäubungsmittel, die sie sicherstellten, und keine Waffe. Der Mann erhielt eine Gefährderansprache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, der Bedrohung und der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell