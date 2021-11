Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drogeneinfluss beim Autofahrer + Schlägerei in der Unterführung + Ein Dutzend Strafanzeigen nach Graffiti + Unfallflucht in der Brüder-Grimm-Straße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Drogeneinfluss beim Autofahrer

Der Drogentest eines 26 Jahre alten Autofahrers reagierte positiv auf THC. Damit endete seine Fahrt mit der Kontrolle am Donnerstag, 25. November, um 17.25 Uhr in der Niederkleiner Straße. Die Polizei veranlasste zudem eine Blutprobe.

Stadtallendorf - Schlägerei in der Unterführung

Bereits am Samstagabend (20. November), gegen 23 Uhr kam es in der Unterführung beim Einkaufspark in der Niederkleiner Straße zu einer Auseinandersetzung. Nach Angaben des 35 Jahre alten Opfers kamen ihm im Tunnel drei Männer entgegen und schlugen ihn plötzlich, unvermittelt und grundlos nieder. Das Opfer erlitt ein Hämatom am Auge und durch den Sturz einen Bruch des Oberarms. Einer der Männer war etwas über 1,80 Meter groß, hatte auffällige schwarze, lockige Haare und ein ziemlich helles Gesicht. Der ca. 20-Jährige trug eine schwarze Jogginghose, weiße Socken und schwarze Nike Schuhe mit Stoßdämpfern. Ein Begleiter war etwa 1,65 Meter groß und kräftiger. Er hatte dunkle kurze Haare und war auch etwa um die 20 Jahre alt. Den dritten Mann konnte er nicht beschreiben. Obwohl er nicht sagen kann, woraus er das schließt, ist sich der Verletzte sicher, dass es sich bei allen dreien um Männer ausländischer Herkunft handelt. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Ein Dutzend Strafanzeigen nach Graffiti

Bislang fertigte die Polizei 12 Strafanzeigen wegen neuer Farbschmierereien, die sie vom Feldweg bis in die Niederrheinische Straße erstreckten. Tatzeit war Mittwochabend (24. November), wobei im Fall der Tat an der Elan-Tankstelle die Tatzeit bei etwa 19.25 Uhr feststeht. Nach der Meldung über die Sachbeschädigung auf der Rückseite der Tankstelle überprüfte die Polizei auch die Umgebung und stellte weitere frische TAGS fest. Betroffen waren nicht nur die Tankstelle, sondern auch zwei Häuser im Feldweg, das Stellwerk der Deutschen Bahn, Baucontainer des Bahnhofes, Wartehäuser am Busbahnhof, die Bahnhofsunterführung, ein Bahnsteig, private Garagen im Verbindungsweg Feldweg/Niederrheinische Straße und zuletzt in der Niederrheinischen Straße die linke Seite und die Rückseite der ehemaligen Halle eines Möbelgeschäfts. Der entstandene Sachschaden geht in die Tausende. Wer hat eine verdächtige Person, z.B. jemanden mit Rucksack oder mit Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Marburg - Unfallflucht in der Brüder-Grimm-Straße - 3000 Euro Schaden an weißem Mercedes

Auf der Fahrt vom Rilkeweg zur Kantstraße fuhr ein noch unbekanntes Auto durch die Brüder-Grimm-Straße. Dabei streifte dieses Fahrzeug den vor dem Anwesen Brüder-Grimm-Straße 29a geparkten weißen Mercedes Benz. An der C-Klasse entstand vorne links ein Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Der Verursacher hinterließ weder einen Zettel noch rief er die Polizei oder kümmerte sich anderweitig um eine Schadensregulierung. Spuren an dem weißen Mercedes, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen, ergaben sich nicht. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 23 Uhr am Dienstag und 16 Uhr am Mittwoch, 24. November. Sachdienliche Angaben hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell