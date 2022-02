Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bahnschranke beschädigt

Am Mittwoch blieb ein Laster bei Mergelstetten an einer Schranke hängen.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fuhr der 56-Jährige mit seinem Laster in der Hainenbachstraße in Richtung Reutenen. Verkehrsbedingt musste er kurzfristig auf dem Bahnübergang stehen bleiben. Währenddessen schloss sich die Bahnschranke. Beim Losfahren blieb die Schranke am Laster hängen und wurde beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

