POL-LDK: Brand in Wohnhaus + bei Diebstahl erwischt - Flucht scheitert + Betäubungsmittel dabei + Post-Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Brand in Wohnhaus

Die Feuerwehren aus Haiger und Sechshelden rückten gestern Abend (20.04.2022) zu einem Brand in der Goldbachstraße aus. Aus einem Mehrfamilienhaus drang gegen 17:30 Uhr, starker Rauch. Die Feuerwehr betrat das Haus und konnte das Feuer, welches nach derzeitigem Ermittlungsstand, im Keller ausgebrochen war, löschen. Das Haus wurde durch den Brand stark verraucht. Die Bewohner kamen vorübergehend bei Verwandten unter. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden Beamte der Kriminalpolizei übernehmen. .

Dillenburg-Frohnhausen: bei Diebstahl erwischt - Flucht scheitert

Ein 38-Jähriger drang gestern Mittag (20.04.2022) in eine Lagerhalle in der Breslauer Straße ein. Aus der Halle wollte er eine rund 40 Zentimeter lange Eisenstange stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Diebstahl, sprach den Langfinger an, der umgehend losrannte und in Richtung Industriestraße flüchtete. Bei seiner Flucht stürzte er und verletzte sich. Ein, durch die hinzugerufenen Dillenburger Polizisten, alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten Dieb, zur ambulanten Behandlung, in ein Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls.

Dillenburg- Betäubungsmittel dabei

In der Mittelfeldstraße kontrollierten Dillenburger Polizisten gestern Abend (20.04.2022) um 20:40 Uhr einen 30-Jährigen. Der Mann führte eine geringe Menge Cannabis mit sich. Die Beamten stellten die Drogen sicher. Auf den Dillenburger kommt nun eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Greifenstein-Beilstein: Post-Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Die Herborner Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter gegen ein geparktes Post-Fahrzeug gefahren war. Der gelbe VW Transporter stand vorwärts eingeparkt auf dem Stellplatz vor dem Firmenstützpunkt in der Haierner Straße. Zwischen Samstag (16.04.2022), 16:00 Uhr und Dienstagmorgen (19.04.2022), 08:30 fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug offenbar aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Schloßstraße. In Höhe des geparkten VW kam der Unfallfahrer offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte das Heck des Transporters. Die Reparatur des Schadens an der Stoßstange und Heckklappe wird rund 2.500 Euro kosten. Aufgrund roter Farbanhaftungen am VW gehen die Ordnungshüter von einem roten Unfallfahrzeug aus. Wem ist zwischen Samstag und Dienstag ein rotes, unfallbeschädigtes Auto aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

