Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Bei Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Dienstag (22. März 2022) gegen 10:15 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Schieder-Schwalenberg mit seinem Ford die Blomberger Straße. Plötzlich fuhr ihm ein 23-jähriger Mann aus dem Kreis Höxter mit seinem Fiat Ducato auf das Fahrzeugheck. Der Fiat geriet durch den Aufprall auf den Grünstreifen der Gegenfahrspur, bevor er quer über die Straße schleuderte und in den gegenüberliegenden Straßengraben rutschte. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste in einer Klinik behandelt werden. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Warum der 23-Jährige auf das Fahrzeugheck des Fords prallte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte unter 05231/6090 an das Verkehrskommissariat.

