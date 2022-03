Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wer vermisst das Fahrrad?

Lippe (ots)

Anfang März trat ein 19-jähriger Mann aus Detmold gleich mehrfach als Straftäter auf. Unter anderem fuhr er ohne Fahrschein mit der Bahn und nistete sich unerlaubt in einem städtischen Wohnheim in Lemgo ein. Am 9. März 2022 stoppten ihn Lemgoer Polizeibeamte auf dem Trophagener Weg. Er fuhr auf einem Kinderfahrrad, das der 19-Jährige vermutlich gestohlen hatte. Auf Nachfrage gab er an, das Rad am Bahnhof in Lemgo an sich genommen zu haben. Ob diese Aussage der Wahrheit entspricht, steht nicht fest. Wer Angaben zur Herkunft des roten Kinderrades machen kann, meldet sich bitte unter 05261/9330 beim Kriminalkommissariat in Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell