Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Kreis Gütersloh. Kind angefahren - Fahrzeug hat Kennzeichen aus Gütersloh.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von einem Verkehrsunfall, der sich am 16. März 2022 im Kreisverkehr an der Detmolder Straße in Lage ereignet hatte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5174628). Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen mit Firmenaufschrift handeln soll. An dem Fahrzeug sollen Kennzeichen aus dem Kreis Gütersloh (GT) angebracht sein. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell