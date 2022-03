Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bargeld und Kaffeevollautomaten gestohlen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am frühen Montagmorgen (21. März 2022) gewaltsam Zugang zu der "Lidl"-Filiale in der Anne-Frank-Straße. Die Täter hebelten zwischen 2:45 Uhr und 3:20 Uhr eine Tür auf und gelangten so in den Markt. Dort erbeuteten sie Bargeld und mehrere Kaffeevollautomaten. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Möglicherweise haben sich die Einbrecher bereits früher am Tatort aufgehalten. Ihre Beobachtungen dazu teilen Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 mit, Telefon 05231/6090.

