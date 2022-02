Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand in Mehrfamilienhaus, vier Personen leicht verletzt

Greven (ots)

An der Bövemannstraße in der Innenstadt ist es in der Nacht zu Freitag (25.02.22), gegen 02.15 Uhr, zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Vier-Zimmer-Wohnung, in der das Feuer ausbrach, befindet sich im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen. Aus dem Bereich des Daches drang Rauch. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war es im Wohnzimmer der Wohnung zu einem technischen Defekt gekommen. Bei dem Brand wurden vier Personen aus der betroffenen Vier-Zimmer-Wohnung - darunter auch zwei Kinder - leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die betroffene Wohnung ist durch das Feuer stark zerstört worden und nicht mehr bewohnbar. Auch die darunter befindlichen Wohnungen sind nicht vorerst mehr bewohnbar. Die übrigen Betroffenen konnten bei Verwandten unterkommen oder es wurden Unterkünfte durch die Stadt Greven vermittelt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Sachschadenhöhe liegen noch nicht vor.

