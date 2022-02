Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Mettingen (ots)

Ein grauer VW Touran, der an der Landrat-Schultz-Straße parkte, ist am Mittwoch (23.02.2022) im hinteren linken Bereich beschädigt worden. Der VW war in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr vor dem NKD-Markt abgestellt worden. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie die Beschädigung fest. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

