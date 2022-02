Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Schulwegunfall, junger Radfahrer gesucht

Greven (ots)

Am Donnerstag (24.02.) ist es gegen 07.45 Uhr auf Höhe des Fußgängerüberwegs der Kardinal-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Schülern gekommen. Eine 10-jährige Grevenerin wollte - ihr Fahrrad schiebend - den Fußgängerüberweg in Richtung Martinistraße überqueren. Zeitgleich fuhr ein Junge mit seinem Rad die Kardinal-von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Ems. Es kam zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der Fußgängerin. Das Mädchen stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Radfahrer verließ ohne ein weiteres Wort die Unfallstelle. Er wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 10 bis 12 Jahre alt, dünne Statur, kurze schwarze Haare, blaue Jeans. Zeugen des Verkehrsunfalls und Personen, die Hinweise zum gesuchten Jungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon: 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell