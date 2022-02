Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Tecklenburg (ots)

Ein 58-jähriger Mopedfahrer hat sich am Dienstag (22.02.22) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Hasbergener war gegen 22.45 Uhr mit seinem Moped auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs. Etwa auf Höhe der Hausnummer 33 kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und stürzte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

