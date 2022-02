Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kupferdiebstahl von Baustelle

Rheine (ots)

Diebe haben von einer Baustelle an der Ferdinandstraße mehrere verbaute Kupferrohre und Kabel gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (18.02.22), 14.00 Uhr, und Montag (21.02.22), 07.00 Uhr. Der Schaden liegt in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

