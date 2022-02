Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung, Uhren und Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend (22.02.22) zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr in eine Wohnung an der Hohen Straße eingebrochen. Die betroffene Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Im Gebäude öffneten sie dann gewaltsam die Wohnungstür. Sie entwendeten nach Angaben des Einbruchsopfers Uhren, Schmuck und Bargeld im vierstelligen Wert. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

