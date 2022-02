Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Tankbetrug, Öffentlichkeitsfahndung

Recke (ots)

Ein unbekannter Täter betankte am Mittwoch, den 13.10.2021, um 13. 55 Uhr an der Aral Tankstelle einen dunklen Pkw Kombi der Marke Fiat Stilo mit etwa 50 Liter Superbenzin. Der Mann verließ nach dem Tankvorgang das Tankstellengelände an der Hauptstraße 72, ohne seine Rechnung beim Tankwart zu bezahlen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die am Tatfahrzeug angebrachten Kennzeichen OS-JP 976 am 17.09.2021 in Hilter (Landkreis Niedersachsen) entwendet wurden. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, den Täter zu identifizieren. Deshalb wenden sich die Beamten jetzt an die Öffentlichkeit mit der Frage, wer den abgebildeten Täter kennt oder wer sachdienliche Hinweise zum benutzten Pkw geben kann. Hinweise nimmt die nächstgelegene Polizeidienststelle entgegen. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/74649

