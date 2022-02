Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Reisebüro

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (22.02.22) zwischen 18.30 Uhr am Montagabend und 09.00 Uhr am nächsten Morgen ein Fenster an einem Reisebüro an der Breiten Straße eingeschlagen. Anschließend konnten sie eine Nebeneingangstür öffnen und gelangten ins Gebäude. Die Täter durchsuchten ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Aus einer Geldkassette stahlen sie Bargeld in dreistelliger Höhe. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell