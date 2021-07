Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei stellt Fahrzeug mit selbst hergestellten Kennzeichen sicher

Speyer (ots)

Selbst gebastelte Kennzeichen wurden am Mittwochabend um 17:45 Uhr in der Peter-Drach-Straße an einem geparkten VW festgestellt. Da die Eigentümerin nicht zum ersten Mal selbst gestaltete Kennzeichen an ihrem Fahrzeug angebracht hat, stellte die Polizeistreife die "Fantasie-Kennzeichen" sicher und leitete gegen die 52-Jährige ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell