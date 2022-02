Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., 23-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Steinfurt-Bo. (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Steinfurt ist am Mittwochabend (23.02.22), 18.45 Uhr, bei einem Unfall auf der Altenberger Straße schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Steinfurt fuhr mit einem grauen Opel auf der Altenberger Straße in Richtung Nordwalde und wollte kurz vor der Kreuzung mit der Münsterstraße nach links zur Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den 23-Jährigen, der ihm mit einem blauen Fiat entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, der 50-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 8000 Euro.

