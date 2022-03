Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Kulturverein.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen am Montag (21. März 2022) in einen Kulturverein in der Schloßstraße ein. Zwischen zirka 2 und 10:30 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Der Versuch einen Zigarettenautomaten aufzuknacken misslang. Sie stahlen etwas Kleingeld aus einer Geldkassette. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

