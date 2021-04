Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handfester Streit unter Kollegen

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am Montagabend aus der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, waren in einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsanwesens Angestellte einer ansässigen Firma in Streit geraten. Anscheinend ging es um einen falsch geparkten Pkw. Der lautstarke Streit zweier Angestellter, rief zwei weitere Angestellte auf den Plan. Als einer der Streitenden versuchte den anderen zu schubsen, gingen die beiden anderen Kollegen dazwischen - die Auseinandersetzung eskalierte und endete mit mehreren Anzeigen wegen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

