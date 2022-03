Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 14-Jährigen angefahren und geflüchtet.

Lippe (ots)

Vergangenen Freitag (18. März 2022) fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen 14-jährigen Jungen aus Lage an und machte sich dann aus dem Staub. Der Junge fuhr gegen 13:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem parallel zu den Bahngleisen und der Straße Am Wasserturm verlaufenden Weg, der zum Bahnhof führt. Als er sich an der Einmündung zwischen der Lageschen Straße und dem Bahnübergang befand, erfasste ihn der Unbekannte mit seinem PKW. Dieser kam von der Lageschen Straße und wollte nach links auf den Weg in Richtung Bahnhof einbiegen. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich. Der Mann notierte sich den Namen und eine Rufnummer des 14-Jährigen, stieg in seinen dunklen Audi oder VW älteren Baujahres und verschwand. Gemeldet hat er sich im Nachhinein nicht. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden. Insbesondere bittet die Polizei darum, dass sich eine Passantin meldet, die dem Jungen nach dem Sturz geholfen und ihn vorübergehend betreut hat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell