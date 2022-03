Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 18.03.2022, um 13.00 Uhr, ereignete sich auf der August-Kirchner-Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Kraftrad die August-Kirchner-Straße in Richtung Wersestadion. Als ein 62-jähriger Ahlener, der mit seinem Pkw vor dem Kradfahrer in gleiche Richtung fuhr, sein Fahrzeug abbremsen musste, kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam der Kradfahrer zu Fall und wurde verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

