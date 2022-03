Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Streitbarer Lkw-Fahrer auf Autobahnparkplatz festgesetzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.3.2022 kam es gegen 13.00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern, die auf dem Parkplatz Brunsberg an der A 2 in Höhe Beckum standen. Ein 52-Jähriger aus der Ukraine ging auf einen 54-Jährigen zu, der in der Windschutzscheibe seines Lkws eine russische Flagge hängen hatte. Die beiden stritten sich über den aktuellen Krieg und im weiteren Verlauf schlug der 52-Jährige den 54-Jährigen. Polizisten stellten fest, dass der Ukrainer alkoholisiert war und am Donnerstag hätte Waren ausliefern müssen. Da der 52-Jährige allerdings absolut fahruntüchtig war, brachten die Beamten eine Radkralle am Vorderreifen der Zugmaschine an. Diese wurde am Freitagmorgen wieder entfernt, so dass der inzwischen ausgenüchterte Ukrainer weiterfahren konnte.

