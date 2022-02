Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Wellingholzhausen: Einbruch in Wohnhaus

Melle (ots)

In der Zeit zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte am Samstag in ein Wohnhaus in der Beutlingsallee, zwischen Spessartstraße und Orthöfen, ein. Zutritt verschafften sich die Unbekannten über eine rückwärtig gelegene Tür. Die Wohnräume wurden systematisch durchsucht. Es wurden diverses Diebesgut, darunter auch Alkoholika und Bekleidung, entwendet. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell