POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfallflucht im Schinkel - mehrere Pkw beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen driftete ein schwarzer 3er BMW auf dem großen Parkplatz im Bereich Ebertallee / Jägerstraße. Gegen 07:17 Uhr verließ der BMW den Parkplatz und befuhr die Ebertallee mit überhöhter Geschwindigkeit und bei eisglatter Fahrbahn in Richtung Schinkelbad. Nach Angaben eines Zeugen war der BMW zu diesem Zeitpunkt mit zwei Männern besetzt. Kurz hinter der Einmündung zu Tiefstraße verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit zwei geparkten Autos zusammen. Ein grauer 1er BMW und ein Peugeot 206 wurden dabei erheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete über die Tiefstraße in zunächst unbekannte Richtung. Die Ermittler des Zentralen Verkehrsdienstes konnten anhand der Spurenlage feststellen, dass der verursachende BMW ebenfalls erheblich beschädigt worden sein musste. In einem Parkhaus am Sophienhof wurde ein entsprechender BMW von der Polizei aufgefunden. Die Beschädigungen stimmten mit den Feststellungen am Unfallort überein, der Motor war noch warm. Der flüchtige BMW fuhr mutmaßlich von der Tiefstraße auf die Tannenburgstraße und dann zum Sophienhof. Der Fahrzeughalter, ein 23-jähriger Osnabrücker, wurde alkoholisiert an einer Wohnanschrift angetroffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zur genannten Zeit in der Tiefstraße, auf der Tannenburgstraße oder am Sophienhof einen schwarzen 3er BMW mit massivem Front- und Heckschaden sowie einem Platten Vorderreifen auf der linken Seite beobachten konnten. Hinweise bitte an die Polizei unter 0541/327-2515. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 21.500 Euro.

