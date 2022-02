Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Ostercappeln (ots)

Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 25-jährige Frau aus Melle mit ihrem KIA die Straße Alter Damm in Richtung B218. An der Kreuzung Hunteburger Straße missachtete die Frau die Bevorrechtigung eines von rechts herannahenden BMW, der in Richtung Schwegerhoffstraße fuhr. Im Kreuzungsbereich prallte der KIA in die Fahrerseite des BMW, dieser kam von der Fahrbahn ab und auf einem Acker zum Stehen. Beide Pkw sind wirtschaftliche Totalschäden. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des BMW, ein 62-jähriger Mann aus Bohmte, erlitten jeweils leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus nach ambulanten Behandlungen bereits wieder verlassen. Eine 56-jährige Beifahrerin im KIA kam mit dem Schrecken davon. Beide Pkw mussten abgeschleppt und die Fahrbahn von Betriebsstoffen gereinigt werden. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen.

