Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche in den vergangenen Tagen

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Odenthaler Markweg in Schildgen meldete gestern (19.10.) einen Einbruch in seine Privatwohnung.

Als er am gestrigen Dienstag gegen 17:45 Uhr nach einer viertägigen Abwesenheit wieder zuhause ankam, bemerkte er die aufgebrochenen Scharniere an seinem Kellerfenster. Nach eigenen Angaben soll Gold und Bargeld mit einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet worden sein. Zur weiteren Untersuchung wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Straße Gronauer Waldweg im Stadtteil Heidkamp. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das Aufhebeln und Herausheben der Terrassentür auf der Rückseite des Hauses unerlaubten Zutritt zum Einfamilienhaus.

Nach Angaben des Paares verließen sie am Dienstag (19.10.) gegen 19:00 Uhr lediglich für rund 2 Stunden das Haus. Die Geschädigte gab an, dass Schmuck mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich entwendet wurde. Die Spurensicherung wurde auch zu diesem Tatort gerufen. In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. (ch)

