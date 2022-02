Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Unfall mit Trunkenheit und ohne Führerschein

Bad Laer (ots)

Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, wurde der Polizei bei den Verbrauchermärkten in der Straße Up De Heuchte der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Verdächtige war von Zeugen angesprochen worden, woraufhin er mit seinem Pkw flüchtete. Nur Minuten später wurde der Polizei ein Verkehrsunfall an der Einmündung Gartenstraße / Wilhelmstraße gemeldet. Ein schwarzer Mercedes, das gesuchte Fahrzeug, war die Gartenstraße entlang gefahren. An der Wilhelmstraße überquerte der Pkw eben diese und prallte auf der anderen Seite gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer, ein 39-jähriger Mann aus Bad Laer, hatte eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,8 Promille, dazu deutliche Ausfallerscheinungen. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann, er blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beschlagnahme seines Führerscheins entfiel, er hatte gar keinen. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

