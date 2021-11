Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.11.2021

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Am 24.11.2021 stellte eine Streife des PK Seesen gegen 14:30 Uhr im Stadtgebiet Seesen einen weißen Mercedes AMG aus Alfeld fest, welcher eine Anliegerstraße durchfuhr. Es sollte sich eine Verkehrskontrolle anschließen, welche durch entsprechende Anhaltesignale angekündigt wurde. Der Fahrzeugführer entzog sich nunmehr durch überhöhte Geschwindigkeit, rücksichtslose und gefährliche Fahrmanöver der Kontrolle. U.a. überholte er trotz Überholverbot und Gegenverkehr. Es wurde die B248 ab der Einmündung "Jahnstraße" in Seesen in Richtung der B82 durch Neuekrug und Hahausen befahren. Im Bereich Hahausen verloren die Beamten den PKW aus den Augen. Funkstreifenwagen aus Salzgitter Langelsheim und Goslar beteiligten sich an anschließend eingeleiteten der Fahndung nach dem PKW. Als die Maßnahmen gegen 15:00 Uhr erfolglos eigestellt und die unterstützen Polizeikräfte entlassen wurden, konnte das Fahrzeug in Neuekrug durch die nach Seesen zurückkehrenden Beamten erblickt, angehalten und kontrolliert werden. Am Steuer des PKW saß ein 48-Jähriger Mann aus Freden, welcher sich zu den Tatvorwürfen im Zusammenhang mit der Entziehung der Verkehrskontrolle durch Flucht so weit einließ, dass er nicht der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen sei. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten die Beamten Anhaltspunkte gewinnen, die für die Beeinflussung der Fahrtauglichkeit durch den Konsum von Betäubungsmitteln sprachen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Fahrzeugführer muss sich nun gleich zwei Mal wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Polizei Seesen bitte Verkehrsteilnehme, die Zeugen der Flucht geworden sind oder sogar selbst durch den Flüchtenden gefährdet wurden, sich unter 05381/944-0 zu melden.

i.A. Renner, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell