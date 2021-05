Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Diebstahl aus Kirche (06.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Diebstahl aus einer Kirche begangen hat ein Unbekannter am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Hochstraße. Ein Dieb hatte sich in der "Heilig-Kreuz-Kirche" einschließen lassen. Nachdem er sich eine Zeitlang im Innern aufgehalten hatte, klaute er ein paar Euro aus einem Spendenfach. Danach warf er mit einem Kerzenständer eine Scheibe ein und kletterte ins Freie. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, mitzuteilen.

