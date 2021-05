Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Blechschaden auf der Bundesstraße 33 (02.05.2021)

St. Georgen (ots)

Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen und Peterzell, Höhe des "Brudermoosparkplatzes". Ein 38-Jähriger mit einem Mercedes CLA fuhr in Richtung Villingen. Um nach links auf die Straße "Ursprung" abzubiegen bremste er ab, was ein nachfolgender 40-jähriger Mazda-Fahrer zu spät bemerkte. Dieser versuchte noch, einen Auffahrunfall zu vermeiden und steurte sein Auto nach rechts, streifte dabei jedoch noch den Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell