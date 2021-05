Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall wegen Aquaplanung (06.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Nichtangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Straße ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen verursacht hat. Eine BMW-Fahrerin überholte ein Auto, kam dabei ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. An ihrem 1-er BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell