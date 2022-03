Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahrradeigentümer gesucht!

Friedberg (ots)

Bad Nauheim / Ober-Mörlen: Fahrradeigentümer gesucht!

Anfang März stellte die Polizei in Ober-Mörlen ein Fahrrad sicher. Die rechtmäßige Eigentümerin bzw. der rechtmäßige Eigentümer steht sind aktuell noch nicht bekannt. Diese werden gebeten sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbergraues Trekkingrad des Herstellers Firebird, Modell GTX. Möglicherweise war dieses zuvor in Bad Nauheim gestohlen worden.

Ein Foto des Zweirades gehört zur Meldung.

Tobias Kremp

Pressesprecher

