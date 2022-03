Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 11.03.2022

Friedberg (ots)

Altenstadt: weißen GLE entwendet

Einen weißen Mercedes GLE stahlen Autodiebe in der Nacht zu Freitag im Altenstädter Ortsteil Limeshain. Der SUV im Wert von mehr als 50.000 Euro, an welchem zumindest bis zur Entwendung Friedberger Kennzeichen (FB-L 9193) angebracht gewesen waren, stand vor der Garage eines Privatgrundstückes in der Straße "zum Alten Stein". Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Donnerstag, 23.30 Uhr bis Freitag, 5.45 Uhr. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße "Zum Blauen Stein" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Reichelsheim: schwarzen GLE gestohlen

Einen schwarzen Mercedes GLE stahlen Autodiebe in der Nacht zu Freitag im Reichelsheimer Rotdornweg. Der SUV im Wert von etwa 35.000 Euro, an welchem zumindest bis zur Entwendung Hanauer Kennzeichen (HU-RT 412) angebracht gewesen waren, parkte auf dem Hof eines Privatgrundstückes. Der Tatzeitraum lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand eingrenzten auf Donnerstag, 23.30 Uhr bis Freitag, 7.30 Uhr. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße "Zum Blauen Stein" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Wölfersheim: Hyundais geklaut

Vom Firmengelände eines Autohauses in der Berstädter Ottostraße sind zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagmorgen (8 Uhr) zwei nicht zugelassene PKW gestohlen worden. So entwendeten die bislang Unbekannten einen weißen Hyundai Tucson sowie einen weißen Hyundai Santa Fe. Wahrscheinlich brachte man an den beiden Fahrzeugen zumindest zeitweise die vor Ort an anderen Autos abmontierten Kennzeichen FB-HY 25 und FB-HY 31 an. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo sind das genannte Fahrzeug oder die gestohlenen Kennzeichen seither aufgefallen? Hatte jemand in der Nacht auf Freitag in der Straße "Zum Blauen Stein" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Bad Nauheim: Kennzeichendiebstahl

Beide amtlichen Kennzeichen eines schwarzen Opel Corsa (FB-UH 778) stahlen Diebe zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstag, 11.30 Uhr in der Frauenwaldstraße in Nieder-Mörlen. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbrecher hebeln an Haustür

Zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag, 16.30 Uhr versuchten Einbrecher in der Bad Vilbeler Paul-Ehrlich-Straße vergeblich ihr Glück. So hebelten sie erfolglos an einer Wohnungstür des Mehrparteienhauses und verursachten dabei Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Die Tür hielt stand, die Straftäter flüchteten unverrichteter Dinge. Die Kripo in Friedberg ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Paul-Ehrlich-Straße aufgefallen? Hatte jemand den Einbruchversuch beobachten können? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben?

Bad Nauheim: Wohnungseinbruch

Eine Armbanduhr sowie ein Tablet entwendeten Einbrecher zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 11.30 Uhr am Freitag aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Nauheimer Bach im Ortsteil Nieder-Mörlen. Um in das Gebäude zu gelangen war zuvor ein Küchenfenster aufgehebelt worden. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel,. 06031/6010.

Tobias Kremp

Pressesprecher

