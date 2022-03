Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Opfer von Kriminellen - Wir lassen Sie nicht alleine. Tag der Kriminalitätsopfer, Dienstag, 22.03.2022

Warendorf (ots)

Ins eigene Zuhause wurde eingebrochen, der falsche Enkel hat Geld gefordert, die Handtasche aus dem Auto ist gestohlen worden, beim Einkauf fehlt plötzlich der Geldbeutel, weil sich Unbekannte an der eigenen Tasche zu schaffen gemacht haben. Auf dem Rückweg von der Feier passiert ein Überfall oder es gibt Drohungen und Erpressungen - online oder von Angesicht zu Angesicht.

Menschen denen solche Dinge und noch viele weitere passieren, sind Opfer von Kriminellen. Jeder der so etwas erlebt, verarbeitet diese Ereignisse anders.

Wir lassen sie und die Angehörigen nicht alleine sondern unterstützen diese Kriminalitätsopfer. Deswegen ist ihnen ein eigener Tag gewidmet: Der Tag der Kriminalitätsopfer.

In diesem Jahr findet er am 22. März 2022 statt. Dieser jährliche Aktionstag wurde 1991 vom "Weißen Ring" eingeführt. Der Tag soll das Bewusstsein für Opferbelange in Deutschland stärken und Informationen zu Prävention, Schutz und praktischen Hilfen geben.

Der "Weiße Ring" ist ein 1976 gegründeter gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten. Diese Organisation gibt es auch im Kreis Warendorf und sie bietet hier Hilfe an.

Thema des Aktionstages in diesem Jahr: "Zivilcourage".

Am Aktionstag bieten wir von der Kreispolizeibehörde Warendorf, Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz, allen Interessierten am Dienstag, 22.03.22, 10.00 - 12.00 Uhr eine kostenlose Telefonsprechstunde an. In dieser Zeit stehen unter der Telefonnummer 02581/600 - 400 die beiden polizeilichen Opferschützer Kriminalhauptkommissarin Pellemeyer und Kriminalhauptkommissar Sparla als telefonische Ansprechpartner zur Verfügung. Sie beantworten Fragen rund um das Thema "Opferschutz", geben Hilfestellungen für Kriminalitätsopfer, deren Angehörige und allen, die sich fürchten einmal Opfer eines Kriminellen zu werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell