Polizei Warendorf

POL-WAF: Westkirchen- Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Warendorf (ots)

Am 17.03.2022 befuhr ein 10 jähriges Mädchen aus Westkirchen mit Inlinern den Gehweg entlang der Hoetmarer Straße (K20) in Westkirchen. In Höhe der Gerhard-Hauptmann-Straße wollte sie gegen 18:00 Uhr die Fahrbahn überqueren. Bei der Überquerung konnte sie nicht anhalten und stieß gegen den Pferdeanhänger eines vorbeifahrenden 18 Jährigen aus Oelde. Das Kind verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Es wurde in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der K 20 bis 18:50 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell