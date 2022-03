Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Unfall im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.3.2022 ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich der L 793 und L 811 in Everswinkel. Eine 79-Jährige befuhr mit ihrem Kleinwagen die L 811 von Telgte in Richtung Alverskirchen und querte die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug eines 53-Jährigen aus Rietberg, der die L 793 in Richtung Münster befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die Alverskirchenerin schwer. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro. Die Kreuzung war für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Der Pkw der 79-Jährigen und der Sattelzug wurden abgeschleppt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel abgeschaltet.

