POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 13.3.2022, setzten Unbekannte zwischen 19.35 Uhr und 19.50 Uhr drei Müllcontainer an der Hans-Sachs-Straße in Ahlen in Brand. Anwohner hatten das Feuer auf dem Parkplatz der Overbergschule entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte den Brand. Wer hat die Tatverdächtigen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand der Container machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon ...

