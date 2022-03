Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Pkw überschlug sich mehrfach

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.3.2022, 19.30 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der Dorffelder Straße in Ahlen-Vorhelm. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Dorffelder Straße in Richtung Vorhelm. Nach Angaben des Ennigerlohers sei er einem Wildtier ausgewichen und von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf einer angrenzenden Ackerfläche stehen. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, der gesamte Sachschaden wird auf 12.100 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell