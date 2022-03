POL-WAF: Warendorf. Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag (13.03.2022, 16.30 Uhr) und Montag (14.03.2022, 05.30 Uhr) ein weißes Pedelec in Ahlen gestohlen. Das Zweirad der Marke Pegasus Premio Evo 10 Lite stand verschlossen in einer Tiefgarage an der Südstraße. Hinweise zum Verbleib des Rades oder zum Dieb bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

