POL-WAF: Ahlen. Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (11.03.2022) in ein Gartencenter an der Warendorfer Straße in Warendorf-Freckenhorst eingebrochen. Die Täter haben sich zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr Zugang zu dem Gartencenter verschafft. Hier stahlen sie Geld und flüchteten anschließend. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Autos in der Nähe ...

mehr