POL-WAF: Telgte-Westbevern. Mann versuchte vor Polizisten zu flüchten

Warendorf (ots)

Am Montag, 14.3.2022, 23.05 Uhr kontrollierten Polizisten einen Mann, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Grevener Straße in Westbevern fuhr und kein Licht an hatte. Bei der Überprüfung des Telgters ergaben sich Hinweise, dass er Betäubungsmittel besitzen könnte. Als die Beamten dem Mann mitteilten, ihn durchsuchen zu wollen, versuchte er sich auf sein Fahrrad zu setzen, um zu flüchten. Das konnte ein Polizist verhindern, so dass der Kontrollierte seinen Rucksack abwarf und wegrannte. Die Beamten holten ihn ein und konnten ihn festhalten. Der Telgter wiederum versuchte sich mehrfach loszureißen, was ihm nicht gelang. Anschließend fesselte ihn ein Polizist. Bei der Durchsuchung des weggeworfenen Rucksacks fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Nachdem sich der Tatverdächtige beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, konnte der Mann gehen. Die Polizisten leiteten gegen ihn Ermittlungsverfahren ein.

