POL-WAF: Ahlen. Zeugin fotografierten Kennzeichen von flüchtigem Lkw

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 16.3.2022 ereignete sich gegen 13.15 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich der L 793 und L 811 in Everswinkel. Eine 79-Jährige befuhr mit ihrem Kleinwagen die L 811 von Telgte in Richtung Alverskirchen und querte die Kreuzung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug eines 53-Jährigen aus Rietberg, der die L 793 in Richtung Münster befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich die ...

mehr