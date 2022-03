Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Alkoholisierter Autofahrer verbrachte Nacht im Polizeigewahrsam

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.2.2022 verbrachte ein alkoholisierter Autofahrer die Nacht im Polizeigewahrsam, nachdem er zunächst mit seinem Bulli auf der Sonnenstraße in Sünninghausen in eine Hecke fuhr und anschließend Widerstand leistete. Der 28-Jährige Oelder bog auf ein Grundstück ab und fuhr in die Hecke. Dabei wurde sein Auto beschädigt. Anschließend randalierter er und schlug gegen eine Haustür der Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Gegenüber den Polizisten war er kurzfristig kooperativ, bis seine Stimmung umschlug. Er wehrte sich gegen die Fixierung durch die Beamten, versuchte mehrfach einen Polizisten zu beißen und ihm mit dem Kopf zu verletzen. Des Weiteren beleidigte der Oelder die Einsatzkräfte wiederholt und spuckte herum. Da sich der Mann nicht beruhigte, blieb er nach der Blutprobenentnahme bis Freitagmorgen im Polizeigewahrsam. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 28-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell