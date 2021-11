Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei führt Gesuchten der Untersuchungshaft zu

Duisburg (ots)

Ein Mann (35) wurde am Montagnachmittag (29. November), um 16.15 Uhr, im Duisburger Hauptbahnhof festgenommen. Nach dem 35-Jährigen wurde per Haftbefehl gesucht. Mitgeführtes Betäubungsmittel wurde eingezogen und der Mann an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Am Eingang des Duisburger Hauptbahnhofs überprüften die Beamten den 35-jährigen Deutschen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Oberhausen den Mann aufgrund eines Diebstahls unter Mitführung einer Waffe zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Er soll nun der Hauptverhandlungshaft zugeführt werden. Dem 35-Jährigen wurde der Haftbefehl eröffnet. Auf der Dienststelle führten Beamte eine Durchsuchung durch und fanden dabei zwei Konsumeinheiten Marihuana bei dem Festgenommenen. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Die Bundespolizisten übergaben den Festgenommenen an die nächste Justizvollzugsanstalt.

