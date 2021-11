Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung im Mönchengladbacher Hauptbahnhof

Mönchengladbach (ots)

Ein Jugendlicher (16) belästigte eine junge Frau (20) am Sonntagmorgen (28. November), um 05.45 Uhr, im Hauptbahnhof Mönchengladbach. Als sie sich entfernte, folgte er ihr. Im Personentunnel trafen sie auf eine Streife der Bundespolizei. Der 16-Jährige begleitete die Beamten auf die Dienststelle. Ein Strafverfahren wegen der sexuellen Belästigung wurde eingeleitet.

Völlig aufgelöst sprach die 20-jährige Deutsche zwei Bundespolizisten im Mönchengladbacher Hauptbahnhof an und berichtete, dass sie soeben sexuell belästigt wurde. Der 16-jährige Somalier habe die junge Frau am Arm festgehalten und sie gefragt, ob sie ihn oral befriedigen könne und habe sich dabei in seinen Schritt gegriffen. Sie verneinte jegliche Handlungen, riss sich los und entfernte sich von ihm. Er folgte ihr bis in den Personentunnel, wo sie auf die Bundespolizisten trafen.

Die Geschädigte konnte nach ihren Schilderungen den Ereignisort verlassen. Auf der Dienststelle wurde beim Tatverdächtigen ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er wies einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille auf. Zur Sache äußern wollte er sich nicht. Die Erziehungsberechtigten konnten nicht erreicht werden. Nach dem Tatvorwurf der sexuellen Belästigung wurde der 16-Jährige von der Wache entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell