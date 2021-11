Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten beobachten Taschendiebstahl - 82-jähriges Opfer erhält Geldbörse zurück

Bild-Infos

Download

Stolberg/Köln (ots)

Am Samstag (27.November) agierten zwei weibliche Taschendiebe im Team und entwendeten einer älteren Reisenden im engen Aufzug im Hauptbahnhof Stolberg die Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche. Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) beobachteten die Situation und nahmen die Täterinnen vorläufig fest. Die 82-Jährige aus Düren bekam ihr Eigentum zurück.

Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr hatte eine ältere Reisende am Hauptbahnhof Stolberg Glück im Unglück: Zwei zivile Beamte der Bundespolizei, welche gezielt zur Bekämpfung von Taschendiebstählen eingesetzt waren, beobachteten, wie ihre Geldbörse durch zwei junge Frauen (20, 24) gestohlen wurde. Schon beim Ausstieg aus der Regionalbahn 1 bemerkten die Fahnder der FEG TD die intensive Beobachtung beider Frauen auf der Suche nach einem passenden Opfer. Mitgeführtes Handgepäck, hier Taschen und Rucksäcke, wurden gezielt ausgespäht und anschließend die 82-jährige Reisende aus Düren bis in den Aufzug verfolgt. Während eine der vermeintlichen Diebinnen versuchte die Tathandlung zu verdecken, griff die Zweite unbemerkt zu. Besonders "dreist": Die Täterin musste neben dem Reißverschluss der Handtasche zusätzlich einen Verschluss im Innenfach geöffnet haben, um an die eigentlich gut verstaute Geldbörse zu gelangen. Die Beamten stellten beide Tatverdächtige aus Köln und nahmen sie vorläufig fest. Obgleich die ältere Geschädigte den Diebstahl nicht mitbekommen hatte, nahm sie ihre Geldbörse, mit 290 Euro Bargeld, von den Bundespolizisten dankend entgegen.

Die Bundespolizei warnt daher besonders jetzt im Weihnachtstrubel und Einkaufsgeschehen:

- Achten Sie auf Ihre Wertsachen! - Halten Sie auf Treppen, Rolltreppen und Aufzügen immer eine Hand auf die Öffnungen des mitgeführten Handgepäcks! - Nehmen Sie Rucksäcke, wenn möglich, ab oder drehen sie die Öffnung zur Körperseite! - Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten wie nötig mit! - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere immer in verschlossenen Innentaschen! - Achten Sie besonders im Gedränge auf Wertsachen und Taschen!

Weitere Informationen auch im Internet unter www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell